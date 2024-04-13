İsrail'de İran saldırı tehdidi nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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İsrail'de İran saldırı tehdidi nedeniyle okullar tatil edildi

İsrail ordusu, İran'dan olası saldırı tehdidine ilişkin endişe artarken ülke genelinde okulların iki gün tatil edildiğini duyurdu. İsrail ordusu, tehdit değerlendirmesinin ardından ülke saatiyle bu gece 23.00'ten itibaren iki gün boyunca geçerli olacak güvenlik talimatlarını açıkladı. Güvenlik uygulamaları kapsamında İsrail genelinde okullar iki gün tatil edildi. Ülke genelinde uyarı yapılan yerler hariç bin kişiye kadar toplanmaya izin verildi, açık havada çalışmaya ve iş yerlerine ise kısıtlama getirilmedi. Gazze Şeridi'nin çevresindeki bazı bölgelerde açık havada 100, kapalı mekanlarda 300 kişiye kadar toplanılabileceği belirtildi. "Çatışma riskinin yüksek" olduğu belirtilen kuzeydeki bölgelerde açık havada 30, kapalı mekanlarda 300 kişiye kadar toplanılmasına izin verildiği, Gazze Şeridi ve kuzeydeki plajların kapatıldığı kaydedildi. Her iki bölgede de yakınlarda güvenli sığınak bulunması halinde açık alanda veya iş yerlerinde çalışılabileceği belirtildi. İsrail-İran gerilimi İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı. Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

13.04.2024 22:25
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İsrail ordusu, İran'dan olası saldırı tehdidine ilişkin endişe artarken ülke genelinde okulların iki gün tatil edildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, tehdit değerlendirmesinin ardından ülke saatiyle bu gece 23.00'ten itibaren iki gün boyunca geçerli olacak güvenlik talimatlarını açıkladı.

Güvenlik uygulamaları kapsamında İsrail genelinde okullar iki gün tatil edildi. Ülke genelinde uyarı yapılan yerler hariç bin kişiye kadar toplanmaya izin verildi, açık havada çalışmaya ve iş yerlerine ise kısıtlama getirilmedi.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki bazı bölgelerde açık havada 100, kapalı mekanlarda 300 kişiye kadar toplanılabileceği belirtildi.

"Çatışma riskinin yüksek" olduğu belirtilen kuzeydeki bölgelerde açık havada 30, kapalı mekanlarda 300 kişiye kadar toplanılmasına izin verildiği, Gazze Şeridi ve kuzeydeki plajların kapatıldığı kaydedildi.

Her iki bölgede de yakınlarda güvenli sığınak bulunması halinde açık alanda veya iş yerlerinde çalışılabileceği belirtildi.

Güvenlik uygulamalarının yürürlüğe konulduğu kuzeydeki bölgeler ile Gazze Şeridi çevresinde, yakınlarda güvenli sığınak olması halinde açık alanda veya iş yerlerinde çalışılabileceği bildirildi.

Her iki bölgede de yakınlarda güvenli sığınak bulunması halinde açık alanda veya iş yerlerinde çalışılabileceği kaydedildi.

İsrail-İran gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de İran saldırı tehdidi nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

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