İsrail'de İşkence İddialarına Tepki: Milletvekili Askeri Üsse Baskın Düzenledi

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İsrail'de aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot, Gazze Şeridi'nde alıkonulanların tutulduğu Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinlilere işkence etmekle suçlanan 9 İsrail askerinin gözaltına alındığı haberleri üzerine kalabalıkla beraber askeri üsse baskın düzenledi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Sde Teiman isimli askeri gözaltı tesisinde İsrail askerlerinin gözaltına alınması girişiminin ardından, aşırı sağcı gruplar burada toplandı. Gösteriye, İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ve aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot katıldı.

İsrail basınına yansıyan görüntülerde, Milletvekili Sukkot'un askeri üssün zincirli kapısını aralayarak içeri girmeye çalıştığı, askerlerin kendisini engellemeye çalıştığı görüldü.

Bunun ardından kalabağın askeri üssün demir kapısını tutmaya çalışan askerleri zorlayarak içeri girdiği görüldü. Göstericilerin, askeri üssün içine doğru koşuşturduğu askerlerin bazılarını engellemeye çalıştığı anlar ile arbede ve kargaşa görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Ordu radyosunun haberine göre, silahlı ve üniformalı bazı yedek askerler de göstericilere destek olmak üzere bölgeye geldi.

İsrail ordu sözcülüğü, asker ve polisin Sde Teiman askeri üssüne sivillerin girme çabasını önlemeye çalıştığını bildirdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, askeri üsse düzenlenen baskını kınayarak sükunet çağrısı yaptı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yaptığı açıklamada, üsse baskın düzenlenip burada düzenin bozulmasının "çok ciddi, kanunlara aykırı ve kabul edilemez olduğunu" vurgulayarak İsrail'in savaşta olduğunu ve bu tür eylemlerin ülkenin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da gözaltı tesisinde görev yapan askerlerin çalışmalarını "takdir ettiğini" belirterek "İsrail askerlerinin gurur ve saygısını güvenceye alarak profesyonel yapıların ilgili soruşturmaları yürütmesi gerektiğini" ifade etti. Yasaların herkes için geçerli olduğunu aktaran Gallant, kimsenin İsrail üslerine izinsiz giremeyeceğini ve yasaları çiğneyemeyeceğini vurguladı.

İsrail siyasetinde Gazzeli tutuklulara işkence eden askerlerin gözaltına alınması tartışması

İsrail'de, Gazze Şeridi'nde alıkonulanların tutulduğu Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinlilere işkence etmekle suçlanan 9 İsrail askerinin gözaltına alındığı haberleri siyasetin gündemi oldu.

Haarezt, gözaltına alınacak bazı askerlerin, askeri savcılığın gönderdiği askerlere göz yaşartıcı gaz sıktığını aktardı.

İsrail'de iktidar koalisyonundaki sağ ve aşırı sağ partiler, askeri savcılığın askerleri gözaltına alma girişimini eleştirdi. Buna karşın İsrail muhalefeti, "bağımsız yapıların soruşturmalarını yürütmesi gerektiği, kimsenin hukuktan üstün olmadığı" vurgusu yaptı.

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teima gözaltı merkezinde alıkonan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teima'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.