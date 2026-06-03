İsrail'de Köpeklerle İHA Uyarı Sistemi - Son Dakika
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İsrail'de Köpeklerle İHA Uyarı Sistemi

03.06.2026 16:12
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İsrail, görev köpekleriyle Hizbullah'ın İHA saldırılarına karşı erken uyarı timleri kuracak.

İsrail'de görev köpekleri yetiştiren bir kuruluş, Hizbullah'ın giderek artan insansız hava aracı (İHA) saldırılarına yönelik erken uyarıda bulunmaları için köpek timleri oluşturmayı planladığını duyurdu

"İsrail Köpek Birimi" adlı kuruluştan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kalıcı çözüm bulmakta zorlandığı İHA saldırıları karşısında köpeklerin erken uyarı için eğitilmesini amaçlayan proje başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, başlatılan pilot uygulamayla köpeklerin yaklaşan Hizbullah İHA'larını tespit ederek İsrail ordusuna erken uyarı sağlamasının amaçlandığı aktarıldı.

İHA'ların çıkardığı motor sesini insanlardan daha önce algılama yeteneğine sahip olabileceği düşünülen görev köpeklerinin belirli akustik sesleri tanıması ve bunu algıladıkları anda bakıcılarını uyaracak şekilde koşullandırılmak üzere eğitileceği kaydedildi.

Görev köpeklerinin özellikle görüş mesafesinin düştüğü sis ve şiddetli yağmur gibi olumsuz hava koşulları ile gece saldırılarında fayda sağlayabileceği de değerlendiriliyor.

İsrail ordusunun İHA saldırılarına karşı çözüm arayışları sürüyor

Hizbullah'ın İsrail-Lübnan sınır hattında gerçekleştirdiği etkili İHA saldırıları karşısında İsrail ordusu kalıcı çözüm bulmakta zorluk çekiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunda İHA saldırılarına karşı alanlarında uzman sivil ve askerden oluşan bir ekip kurulduğunu ve İHA tehdidine karşı kalıcı bir çözüm üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise İHA'ların askerlerin konuşlu olduğu alanlara etkili saldırılar gerçekleştirmesini önlemek amacıyla askeri araç ve üslere geniş ağlar germek ve çeşitli mühimmatlar kullanarak palyatif tedbirler aldığı bildirilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan'da, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Köpeklerle İHA Uyarı Sistemi - Son Dakika

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