İsrail'de Liberman'ın Ürdün-İsrail konfederasyonu teklifine Netanyahu'dan tepki geldi

İsrail eski Savunma Bakanı ve Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, işgal altındaki Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinin yönetimi için Ürdün ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılması ve konfederasyon kurulması teklifinde bulundu.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Oslo Anlaşmalarına göre C bölgeleri arasında toprak bütünlüğü oluşturması ve "mutlak kontrolü" sürdürmesi gerektiğini savundu.

"Buna paralel olarak, A ve B bölgelerinde idari ve güvenlik kontrolü için bir alternatif bulunmalıdır." ifadesini kullanan Liberman, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Cenin ve Tulkerim kentlerinde yaşayan Filistinlileri yönetmesine şiddetle karşı olduğunu kaydetti.

Liberman, Oslo Anlaşmalarına göre A ve B bölgelerinin yönetimi konusunda Ürdün ile bir anlaşmaya varılması ve bir Ürdün-İsrail konfederasyonu kurulması fikrini ortaya attı.

Netanyahu ve bakanlarından tepki

Liberman'ın teklifine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı bakanlar tepki gösterdi.

Netanyahu, eski Savunma Bakanı'nın teklifine, "Liberman, senin solcu olduğunu biliyordum, ama Ürdün ordusunun İsrail topraklarında kontrolü ele almasını önereceğini düşünmüyordum." diye cevap verdi.

"Liberman'ın yine kafası karıştı." sözleriyle eski Savunma Bakanı'na yüklenen aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Liberman'ın İsrail için bir tehlike olduğunu savundu.

Diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalal Smotrich, Yair Golan'ın işgal altındaki Batı Şeria'da "çiftlik" adı altında kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerini ortadan kaldırma, Gadi Eisenkot'un E1 projesindeki inşaatları durdurma niyetlerini bildirmesinden sonra Liberman'ın da Batı Şeria'da güvenliği Ürdün'e teslim etme niyetinde olduğunu ileri sürdü.