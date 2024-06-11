İsrail'de askerlerin aileleri, çocuklarına silahlarını bırakmaları çağrısında bulundu - Son Dakika
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İsrail'de askerlerin aileleri, çocuklarına silahlarını bırakmaları çağrısında bulundu

İsrail\'de askerlerin aileleri, çocuklarına silahlarını bırakmaları çağrısında bulundu

İsrail'de yüzlerce muharip askerin aileleri, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na açık mektup yazarak çocuklarına silahlarını bırakıp evlerine dönmelerini istedi. Mektupta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını desteklemedikleri ve zorunlu askerlikten muaf tutan yasayı eleştirdikleri belirtildi. Haredi Yahudilerin çoğunluğunun askerlik yapmayı reddettiği İsrail'de, Haredilere askerlikten muafiyet tanıyan yasa tasarısı kabul edilmişti.

11.06.2024 15:55
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İsrail'de yüzlerce muharip askerin ebeveyni, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye hitaben yazdıkları açık mektupta, çocuklarına "silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri" çağrısında bulundu.

İsrail'deki Haaretz gazetesinin haberine göre, halihazırda orduda görev yapan yüzlerce askerin aileleri Gallant ve Halevi'ye açık mektup yazdı.

İsrail parlamentosunun Ultra Ortodoks Yahudileri (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutan yasayı onaylama kararına karşı çıkılan mektupta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını "artık" desteklemedikleri" ifade edildi.

"Askerler canını verirken böyle bir yasanın çıkması düşünülemez." ifadesine yer verilen mektupta, "Çocuklarımıza, savaşı hemen durdurmaları, silahlarını bırakmaları ve derhal evlerine dönmeleri gerektiğini bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, çocuklarını kamusal yolsuzluğa kurban etmeyecekleri belirten aileler şunları kaydetti:

"İktidar vatandaşına ihanet ediyor, evlatlarımızın canlarını teslim ediyor ancak siyasi beka uğruna başkalarının canını koruyor."

Ultra Ortodoks Yahudileri zorunlu askerlikten muaf tutan yasa tasarısı kabul edilmişti

İsrail parlamentosunda, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısı dünkü ilk okumada oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Haredilere askerlik hizmetinden muafiyet tanıyan zorunlu askerlik yasa tasarısı, Savunma Bakanı Yoav Galant'ın muhalefetine rağmen parlamentodaki 120 milletvekilinden 63'ünün oyuyla onaylanmıştı.

Tasarının yürürlüğe girmesi için ikinci ve üçüncü okumada onaylanmak üzere parlamentonun Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nde tartışılacak.

Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanun geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de askerlerin aileleri, çocuklarına silahlarını bırakmaları çağrısında bulundu - Son Dakika

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