İsrail'in güneyindeki Kiryat Malachi kenti yakınlarında bir otobüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kiryat Malachi kenti yakınındaki Masmiya-Raam kavşağında bir otobüs durağına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Bir araçla bölgeye gelen saldırganın durakta bekleyenlere ateş açtığı ifade edildi.
Bölgede bulunan silahlı bir sivilin saldırganı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
İsrail polisinin bölgede başka şüpheli olup olmadığına belirlemek için kapsamlı arama yaptığı ve bomba imha uzmanlarının bölgeyi taradığı aktarıldı.
Öte yandan İsrail'in Kaplan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıdan sonra yaralı halde getirilen 6 kişiden 2'sinin öldüğü belirtildi. Yaralı 4 kişiden ikisinin durumunun ciddi olduğu ve hastanede tedavilerine devam edildiği kaydedildi.
Saldırının gerçekleştirildiği yer, Kiryat Malachi kenti çevresinde askeriyenin yakınlarında yer alıyor.
İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'de Otobüs Durağına Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'daki mitinginde yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin doğal gaz getirme yetkisine değinerek, 'Bizim olmadığımız büyükşehir belediyesi doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok.' dedi. Bu sözler, Hatay'da tartışmalara neden olan merkezi yönetimle yerel yönetim uyumunu bir kez daha gündeme getirdi.
Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Ergün, saha çalışmalarında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davayı kazanan Gökçe Kırgız Durukan, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada "İsmi Gökçe Kırgız Taner olarak kullanmak istediği için yeniden dava açacağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?