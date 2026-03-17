İsrail'de Patlama Sesleri ve Hava Uyarıları

TEL İran'ın yeni misilleme başlattığının duyurulmasının ardından, Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken, halktan bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

İsrail orta kesimindeki bazı bölgelerin yanı sıra Kudüs'te sirenler çaldı. Şarapnel parçalarının İsrail'in orta kesiminde açık bir alana düştüğü de basına yansıdı.

İsrail ordusunun işgali altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere, tüm Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.