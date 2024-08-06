İsrail'de Sağ Liderlere Desteğin Arttığı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İsrail'de Sağ Liderlere Desteğin Arttığı Ortaya Çıktı

İran ve Hizbullah'ın tehditleri sonrası yapılan bir ankete göre, İsrail'de sağ liderlere olan destek artarken, sola olan destek azaldı. Ankete katılanların çoğunluğu öncü bir saldırı düzenlenmesini desteklediklerini belirtti.

06.08.2024 18:38
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İran ve Hizbullah'ın misilleme saldırısıyla tehdit ettiği İsrail'de yapılan bir anket, ülkede sağ liderlere desteğin arttığını, sola desteğin ise azaldığını gösterdi.

İsrail'de 103 FM radyosunun bir kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre, "bir sonraki Başbakan kim olmalı?" sorusuna katılımcıların yüzde 34'ü mevcut Başbakan ve Likud Partisinin lideri Binyamin Netanyahu cevabını verdi.

Sağ siyasetin temsilcileri eski Başbakan Naftali Bennett katılımcıların yüzde 21, Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz yüzde 14, Evimiz İsrail Başkanı Avigdor Lieberman yüzde 7'lik desteği ile Netanyahu'yu takip ettiler.

İsrail eski Başbakanı ve merkez soldaki Gelecek Var Partisi Lideri Yair Lapid ise ankete katılanlardan sadece yüzde 6'sı tarafından ülkenin bir sonraki Başbakanı olarak gösterildi.

Ankette katılımcılara ayrıca, İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın iki numarası olarak gösterilen Fuad Şükür'ün öldürülmesi ve İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikaste uğraması üzerine İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan gelecek misilleme saldırısını beklemeden " Tel Aviv'in öncü bir saldırı düzenlemesini destekliyorlar mı" sorusu soruldu.

Ankete katılanların yüzde 48'i İsrail'in beklemektense İran ve Hizbullah'a öncü bir saldırı düzenlemesini desteklerken, yüzde 34'ü gelecek saldırıya göre karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

İsrail'de mevcut iktidar koalisyonuna oy veren anket katılımcıların yüzde 62'si öncü saldırıyı desteklediklerini belirtti.

Kaynak: AA

İsrail, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

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