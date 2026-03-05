İsrail'de Uçuşlar Yeniden Başlıyor - Son Dakika
İsrail'de Uçuşlar Yeniden Başlıyor

05.03.2026 09:34
Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na kademeli uçuşlar başlayacak, Israir ve Arkia yeniden uçacak.

TEL İsrail'de hava sahasının kademeli olarak yeniden açılmasıyla birlikte Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

İsrail Jeruselam Post gazetesinin haberine göre, ülkenin iki küçük hava yolu şirketinden biri olan Israir, perşembe günü Roma, Berlin, Atina, Batum ve Rovaniemi'den Ben Gurion Havalimanı'na beş uçuş gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Israir ile birlikte Arkia'nın da havalimanına uçuşları yeniden başlatacağı belirtildi.

İsrail'in iki hava yolu şirketi Israir ile Arkia, ülke hava sahasının bugün kademeli olarak yeniden açılmasının beklendiğini ve bu kapsamda Ben Gurion Havalimanı'na uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Uçuşlara ilişkin ilk aşamada havalimanına saatte yalnızca bir yolcu uçağının inişine izin verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

