İsrail\'de umutsuz Yahudiler yabancı ülkelere gönüllü olarak göç edebilir

Haaretz gazetesi, İsrailli siyasiler ve yetkililerin, son günlerde üst üste yaptığı "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması" yönündeki tepki çeken açıklamalarının aksine, İsrail'de "yeterince umut görmeyen" eğitimli orta sınıf Yahudilerin yabancı ülkelere gönüllü olarak gidebileceğini yazdı.

Haaretz gazetesinde yer alan "Gazze'deki Filistinlilerin 'gönüllü transferi' bir başka fantezi. Uzun sürmeyecek" başlıklı yazıda, Filistinlilerin göçe zorlanmasının gerçekçi olmadığı belirtildi.

İsrail'in kuruluşundan bu yana ülkedeki pek çok kişinin, "ülkedeki Arapların güvenliğe engel olduğu, Batı Şeria'nın askeri kontrolü ve Gazze ablukasının sonuçları olmadan sürdürülebileceği ya da işgalin yozlaştırmayacağı" gibi fantezilere kapıldığı ifade edildi.

Yazıda, "gönüllü transfer" olarak lanse edilen "Filistinlilerin göçe zorlanması" tartışmasının da, "İsrail halkının elinde patlayan diğer tüm fanteziler gibi uzun sürmeyeceği" kaydedildi.

"Birkaç bin Gazzeli sıkıştıkları bu cehennemden kaçsa bile Filistinliler kalacak." ifadesine yer verilen yazıda, İsrail'in yönünü 180 derece değiştirmemesi halinde tam tersi bir senaryonun gerçekleşebileceği uyarısı yapıldı.

Yazıda, "Burada artık yeterince umut görmeyen eğitimli orta sınıf Yahudi İsrailliler gitgide gönüllü bir şekilde kendilerini diğer ülkelere transfer edecek. Zaten yabancı pasaportları bulunuyor." ifadelerine yer verildi.