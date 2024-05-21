İsrail'de yardım tırlarına saldıranlar hükümet destekli milisler

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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarına saldıran yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, hükümet tarafından desteklenen "milisler" olduğunu belirtti.

İsrail ordu radyosuna konuşan Lapid, "Yardım tırlarına saldıran arbedeci kişiler, iktidardaki rejimin desteklediği milislerdir." dedi.

"Filistin yönetiminin, Gazze savaşı sonrasındaki rolünün güvenlikle değil sivil meselelerle sınırlandırılması" çağrısında bulunan Lapid, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın güvenlik meseleleriyle ilgilenmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hedefi oluyor.

Fanatik yerleşimciler, Gazze'ye giden tırlara birçok kez engel olmuş bazı durumlarda da tırları durdurarak içindeki yardımları yağmalamıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatarak Filistin tarafını işgal ettiği 7 Mayıs'tan bu yana kapalı durumda.

İsrail ordusu, bölgeye düzenlediği kara saldırıları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı yardım malzemeleri dahil tüm giriş ve çıkışlara kapatacağını bildirmişti.