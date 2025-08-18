İsrail'de Yarım Milyon Gösterici Savaşı Protesto Etti - Son Dakika
İsrail'de Yarım Milyon Gösterici Savaşı Protesto Etti

18.08.2025 12:04
İsrail'de 500 bin kişi, savaşın sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması talebiyle eylem yaptı.

İsrail'de yarım milyon kişi Netanyahu hükümetini protesto ederek savaşın sona ermesini ve rehinelerin derhal evlerine getirilmesini talep etti.İsrail'in çok sayıda kentinde, Gazze Savaşı'nın sona ermesive rehinelerin serbest bırakılması için gösteri ve grev eylemleri yapıldı. Pazar günü düzenlenen eylemlerde göstericilerin bazıları önemli kavşakları trafiğe kapatırken Tel Aviv ve Kudüs'te çok sayıda dükkan ve mağaza kapalı kaldı. İsrail'de kullanılan takvime göre Pazar, haftanın ilk iş günü olduğundan eylemler günlük hayatı önemli ölçüde etkiledi.

Eylemleri eleştiren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da protestocuların bu gösterilerle radikal İslamcı Hamas'ı güçlendirdiğini savundu.

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas ve diğer örgütler tarafından Gazze Şeridi'ne kaçırılan rehinelerin yakınları tarafından oluşturulan Rehinelerin Aileleri Forumu, rehinelerle dayanışma için protesto günü ve grev çağrısında bulunmuştu. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Hamas'a karşı yürütülen savaşı Gazze Şeridi'nin tamamına yayma kararı ile gösteriler düzenleme kararı alan Forum'un açıklamasına göre, eylemlere ülke genelinde yaklaşık 500 bin kişi katıldı.

"Hakkımız olanı, çocuklarımızı istiyoruz"

Batı ülkeleri tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Hamas'ın elinde rehin olarak tuttuğu Matan Zangauker'in annesi ve çok sayıda rehine yakınının sözcüsü olan Einav Zangauker, yaptığı açıklamada "Biz kapsamlı ve uygulanabilir bir anlaşma ve savaşın sona ermesini talep ediyoruz. Biz hakkımız olanı, çocuklarımızı istiyoruz" dedi. Zangauker, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümeti kapsamlı bir anlaşma için hiç gerçek bir girişimde bulunmadı ve savaşı sona erdirmeyi teklif etmedi. Olabilecek en adil savaşı en saçma savaşa çevirdiler."

İsrail medyasında yer alan görüntülerde, bazı göstericilerin otomobil lastiği yaktığı ve trafikte tıkanmalara neden olduğu görüldü. Kudüs-Tel Aviv otoyolu eylemciler tarafından trafiğe tamamen kapatılırken İsrail polisi bu bağlamda 390 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ülkenin ikinci büyük kenti Tel Aviv'deki gösterilerde ise eylemciler "Hepsini eve getirin" ve "Savaşı bitirin" sloganları attı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, operasyonları genişletmedeki amacın Gazze kentini ve Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan El-Mevasi sığınmacı kampının ele geçirilmesi olduğu bildirildi. Rehinelerin aileleri ise askeri harekatın genişlemesinin, hala sağ olan rehinelerin ölümüne neden olabileceğinden endişeleniyor.

On binlerce yedek asker silah altına alınıyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Pazar günü yaptığı açıklama ile Gazze kentinin işgalini öngören "bir sonraki aşamayı" onayladığını duyurmuştu. İsrail medyasının aktardığına göre söz konusu plan, şehirde yaşayanların tahliye edilmesini, abluka altına alınmasını ve son aşamada fethini öngörüyor.

Ordudan yapılan ilgili açıklamada ise birliklerin bu aşamada, Hamas'ı "nihai" bir şekilde mağlup etmek için Gazze kentine yoğunlaşacağı ifade edildi. İsrail medyası, bu harekat için on binlerce yedek askerin silah altına alınacağını aktarıyor.

Başbakan Netanyahu'nun Kudüs'teki konutu önünde toplanan onlarca gösterici de savaşın bitirilmesi ve rehinelerin "tamamının geri getirilmesi" yönünde sloganlar attı. Hala Gazze'de bulunan rehinelerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, rehinelerin sembolü olan sarı bayraklar ve İsrail bayrakları gösteri yaptı. Tel Aviv kentinde, savaşın başlamasından bu yana bir sembol haline gelen ve halk tarafından "Rehineler Meydanı" adı verilen noktada ise dev bir İsrail bayrağı ile rehinelerin fotoğrafları sergileniyor.

Yapılan eylemlere tepki gösteren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, göstericilerin "Sadece Hamas'ı güçlendirmekle ve rehinelerin serbest bırakılmasını geciktirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda 7 Ekim'de (2023) yaşanan vahşetin tekrarlanmasına neden olacaklarını" öne sürdü.

Hamas ve müttefiki olan örgütlerin, 7 Ekim 2023'te İsrail topraklarına düzenlediği kapsamlı saldırıda bin 200'den fazla insan öldürülmüş, 251 kişi de rehine olarak Gazze Şeridi'ne kaçırılmıştı. Hamas'ın elinde hala 49 rehinenin bulunduğu ancak İsrail ordusunun tahminine göre bunlardan 22'sinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yoğun bir şekilde saldıran İsrail, bugüne dek, Hamas'ın verilerine göre yaklaşık 62 bin kişiyi öldürdü. Söz konusu sayılar tarafsız kurum ve kuruluşlar tarafından doğrulanamıyor olsa da, Birleşmiş Milletler tarafından gerçekçi kabul ediliyor.

AFP/ ET,HS

Kaynak: Deutsche Welle

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:35
Türkiye’nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
