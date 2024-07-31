İsrail'deki askeri üste Filistinlilere yönelik cinsel istismar ve işkence vakaları - Son Dakika
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İsrail'deki askeri üste Filistinlilere yönelik cinsel istismar ve işkence vakaları

Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) Hukuk İşleri Sorumlusu Zaki Sarraf, İsrail'deki Sde Teiman Askeri Üssü'nde yaşanan cinsel istismar ve işkence vakalarının cezasızlık kültüründen beslendiğini bildirdi. Sarraf, Filistinli tutukluların suçlama ya da yargılama olmaksızın insanlık dışı koşullara maruz bırakıldığını belirtti. Sde Teiman Askeri Üssü, İsrail'in Guantanamosu olarak adlandırılıyor ve sık sık işkence haberleriyle gündeme geliyor.

31.07.2024 11:07
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Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) Hukuk İşleri Sorumlusu Zaki Sarraf, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu İsrail'deki Sde Teiman Askeri Üssü'nde yaşanan cinsel istismar ve işkence vakalarının ilk olmadığını, Filistinlilere yönelik sistematik kötü muamelenin "cezasızlık kültüründen beslendiğini" bildirdi.

İngiltere merkezli bağımsız kuruluş ICJP'nin Hukuk İşleri Sorumlusu Sarraf, İsrail'in güneyinde Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman Askeri Üssü'nde bir Filistinlinin cinsel istismar ve işkenceye maruz kaldığı olay ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin AA muhabirine yazılı değerlendirmede bulundu.

Sarraf, "İsrail askerlerinin Filistinli bir tutukluya 'toplu tecavüz' ettiğine dair haberler ve İsrail'in buna verdiği tepki son derece dehşet verici. Bu askerlerin gözaltına alınmasını engellemeye yönelik İsrailli siyasetçiler ve askerler tarafından düzenlenen yaygın protestolar, adalet ve hesap verebilirliğe yönelik rahatsız edici umursamazlığı ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu umursamazlığın, mikrodan makro ölçeğe kadar, tamamen "cezasızlık kültüründen beslendiğini" vurgulayan Sarraf, "İsrail askerleri, ABD ve İngiltere gibi müttefiklerinin İsrail'e sağladığı diplomatik korumaya güvenerek uluslararası hukuku defalarca çiğnemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu cinsel işkence vakalarına ilişkin haberlerin, dehşet verici ancak şok edici olmadığını belirten Sarraf, bunun sadece Filistinli tutuklulara yönelik sistematik kötü muamelenin sonuncusu olduğuna işaret etti.

Sarraf, "Filistinli tutukluların birçoğu, suçlama ya da yargılama olmaksızın cinsel şiddet, yiyecek ve sudan mahrum bırakma ve dayak gibi insanlık dışı koşullara maruz bırakılıyor." ifadesini kullandı.

Direktörlüğünü uluslararası avukat Tayab Ali'nin yaptığı ICJP, Filistinlilerin haklarını destekleyen ve hukuk yoluyla korumayı amaçlayan avukat, siyasetçi ve akademisyenlerden oluşan bağımsız kuruluş olarak faaliyet yürütüyor.

İsrail'in Guantanamosu: Sde Teiman Askeri Üssü

İsrail'in Guantanamosu olarak adlandırılan güneydeki Negev Çölü'nde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman Askeri Üssü, sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

Son olarak, İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığına ilişkin haber ve bu suçlamayla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı.

İsrail'deki sağcı ve aşırı sağcı siyasetçiler de askerlerin işkence suçlamasıyla gözaltına alınmasına şiddetle karşı çıkarak üst üste açıklamalar yapmaya başlamıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, gözaltına alınan askerlere destek olmak için askeri üste toplanma çağrısı yapmıştı. Üssün önünde başlayan gösteriye, aşırı sağcı bakan ve milletvekilleri de katılmıştı.

İsrail basınına yansıyan görüntülerde, aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot'un askeri üssün zincirli kapısını aralayarak içeri girmeye çabaladığı, askerlerin ise milletvekilini engellemeye çalıştığı görülmüştü.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Tally Gotliv'in ise şüpheli askerlerin götürüldüğü Beit Lid askeri üssünde toplanan onlarca aşırı sağcı göstericiye katıldığı, sahnede yüzleri maskeli üniformalı silahlı askerlerle konuşma yaptığı görüntüler İsrail basınında yer almıştı.

İsrail askerlerinin, sivillere karşı yetkilerinin kısıtlı olması ve İsrail polisinin olaylara müdahalede gecikmesi olayı uzattı.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA

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