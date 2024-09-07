Megiddo Hapishanesi'nde Filistinli Esirlere Kötü Muamele İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Megiddo Hapishanesi'nde Filistinli Esirlere Kötü Muamele İddiası

İsrail'in Haaretz gazetesi, Megiddo Hapishanesi'ndeki güvenlik görevlilerinin Filistinli esir ve mahkumlara kötü muamele yaptığını gösteren görüntüleri yayınladı. Hamas hareketi ise görüntülerin nefret ve sadizmin boyutunu ortaya koyduğunu belirtti.

07.09.2024 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail'in kuzeyinde yer alan Megiddo Hapishanesi'ndeki güvenlik görevlilerinin, köpeklerle Filistinli esir ve mahkumlara kötü muamele yaptığını gösteren sızdırılmış görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, İsrailli bir gardiyanın elleri arkadan kelepçeli yüzüstü yere yatırılmış onlarca Filistinli mahkumdan bazıların başlarının üstünden, bazılarının da başlarına çok yakın yerlerinden polis köpeğiyle geçtiği görülüyor.

Gazetenin, Megiddo Hapishanesi'ndeki esir Filistinlilerden aktardığına göre, gardiyanlar, Filistinli esirleri kameraların olmadığı yerlere götürüp hassas yerlerinden darbediyor.

Öte yandan İsrail Cezaevleri Servisinden üst düzey bir yetkili de gazeteye, "Megiddo Hapishanesi'nde tutukluların maruz kaldığı ağır şiddetin farkındayız." ifadesini kullandı.

Gazetenin haberine göre İsrail Cezaevleri Servisi, Filistinli esirlere uygulanan prosedürlerin "rutin" olduğunu iddia etti.

Hamas: "Görüntüler, nefret ve sadizmin boyutunu ortaya koyuyor"

Hamas hareketi, yaptığı açıklamada, İsrailli gardiyanların, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından da onaylanan bir uygulama olarak, Megiddo Hapishanesi'nde polis köpekleriyle yaptığı kötü muamele ve aşağılamanın, Filistinlilere karşı taşıdığı nefret ve sadizmin boyutunu ortaya koyduğunu belirtti.

Açıklamada aç bırakma, işkence ve kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle hapishanelerde 60'tan fazla Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

Hamas, uluslararası kurum ve kuruluşlara Filistinlilere karşı işlenen suçları belgeleme, esir ve tutuklulara karşı yapılan ihlallerin durdurulması için İsrailli hükümetine baskı yapılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan daha önce yapılan açıklamada, "Tutukluların maruz kaldığı işkence, ziyaretlerin engellenmesi, yeme, içme ve uykudan mahrum bırakılma, kasıtlı tıbbi ihmal, tecrit ve baskılar, birçoğunun ölümüyle (şehadet) sonuçlanması, işgal hükümetinin onlara karşı planlı bir öldürme olan bir politika izlediğini göstermektedir." denilmişti.

İsrail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlara ve esirlere yönelik işkence ve kötü muameleye yönelik raporlar ve tanıklıklar, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından ciddi artış gösterdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Haaretz, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Megiddo Hapishanesi'nde Filistinli Esirlere Kötü Muamele İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 04:48:38. #1.12#
SON DAKİKA: Megiddo Hapishanesi'nde Filistinli Esirlere Kötü Muamele İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement