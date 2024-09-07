Megiddo Hapishanesi'nde Filistinli Esirlere Kötü Muamele İddiası

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İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail'in kuzeyinde yer alan Megiddo Hapishanesi'ndeki güvenlik görevlilerinin, köpeklerle Filistinli esir ve mahkumlara kötü muamele yaptığını gösteren sızdırılmış görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, İsrailli bir gardiyanın elleri arkadan kelepçeli yüzüstü yere yatırılmış onlarca Filistinli mahkumdan bazıların başlarının üstünden, bazılarının da başlarına çok yakın yerlerinden polis köpeğiyle geçtiği görülüyor.

Gazetenin, Megiddo Hapishanesi'ndeki esir Filistinlilerden aktardığına göre, gardiyanlar, Filistinli esirleri kameraların olmadığı yerlere götürüp hassas yerlerinden darbediyor.

Öte yandan İsrail Cezaevleri Servisinden üst düzey bir yetkili de gazeteye, "Megiddo Hapishanesi'nde tutukluların maruz kaldığı ağır şiddetin farkındayız." ifadesini kullandı.

Gazetenin haberine göre İsrail Cezaevleri Servisi, Filistinli esirlere uygulanan prosedürlerin "rutin" olduğunu iddia etti.

Hamas: "Görüntüler, nefret ve sadizmin boyutunu ortaya koyuyor"

Hamas hareketi, yaptığı açıklamada, İsrailli gardiyanların, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından da onaylanan bir uygulama olarak, Megiddo Hapishanesi'nde polis köpekleriyle yaptığı kötü muamele ve aşağılamanın, Filistinlilere karşı taşıdığı nefret ve sadizmin boyutunu ortaya koyduğunu belirtti.

Açıklamada aç bırakma, işkence ve kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle hapishanelerde 60'tan fazla Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

Hamas, uluslararası kurum ve kuruluşlara Filistinlilere karşı işlenen suçları belgeleme, esir ve tutuklulara karşı yapılan ihlallerin durdurulması için İsrailli hükümetine baskı yapılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan daha önce yapılan açıklamada, "Tutukluların maruz kaldığı işkence, ziyaretlerin engellenmesi, yeme, içme ve uykudan mahrum bırakılma, kasıtlı tıbbi ihmal, tecrit ve baskılar, birçoğunun ölümüyle (şehadet) sonuçlanması, işgal hükümetinin onlara karşı planlı bir öldürme olan bir politika izlediğini göstermektedir." denilmişti.

İsrail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlara ve esirlere yönelik işkence ve kötü muameleye yönelik raporlar ve tanıklıklar, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından ciddi artış gösterdi.