İsrail'deki koalisyon hükümetinde çatlak derinleşiyor - Son Dakika
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İsrail'deki koalisyon hükümetinde çatlak derinleşiyor

İsrail\'deki koalisyon hükümetinde çatlak derinleşiyor

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonrası İsrail'deki koalisyon hükümetinde bölgenin idaresine ilişkin ayrışma giderek derinleşiyor. İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef alarak tartışmayı körükledi. Tartışmalar, Savunma Bakanı Gallant'ın Gazze'nin yönetimine ilişkin planı açıklamasını istemesiyle başladı. Netanyahu ise Gazze'nin idaresini Filistin yönetimine bırakmayacağını belirtti. Aşırı sağcı bakanlar, Gallant'ın açıklamaları nedeniyle görevden alınmasını talep etti. Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ise hükümetten çekileceği tehdidinde bulundu.

20.05.2024 10:49
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İsrail'deki koalisyon hükümetinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonrası "bölgenin idaresine" ilişkin ayrışma giderek derinleşiyor.

Koalisyon hükümetindeki çatlak derinleşirken, İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef aldı.

Shlomo, İsrail ordu radyosunda yaptığı açıklamada, Gallant'ı Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın çıkarlarını temsil etmekle suçladı.

Koalisyon hükümetindeki tartışmalar, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 15 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan saldırılar sonrası Gazze'nin yönetimine ilişkin planı açıklamasını istemesiyle başladı.

Gallant, Gazze'nin İsrail'in sivil veya askeri yönetimine rıza göstermeyeceğini ve Hamas dışındaki Filistinli kuruluşların uluslararası aktörler eşliğinde yönetilmesinin İsrail'in çıkarına olduğunu savundu.

Netanyahu, Gallant'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap vererek saldırılar sonrası Gazze'nin idaresini Filistin yönetimine bırakmayacağını söyledi.

Koalisyondaki aşırı sağcı bakanlar, Netanyahu'ya Savunma Bakanı Gallant'ı açıklamaları nedeniyle görevden alması çağrısı yaptı.

Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, 18 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarıyla tartışmaya dahil oldu.

Gantz, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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