İsrail'deki yaklaşık 200 özel şirketin, çalışanlarına, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapılmasını talep eden Batı Kudüs'teki gösterilere katılmaları için gelecek hafta izin vereceği bildirildi.
Konuya ilişkin haberler, İsrail basınında yer aldı.
İsrail Today gazetesinin haberinde, bünyesinde yaklaşık 200 özel şirketin yer aldığı İsrail İş Forumunun, Binyamin Netanyahu hükümetine karşı gelecek hafta Batı Kudüs'te esir takası anlaşmasının imzalanması talebiyle yapılacak gösterilere katılacak çalışanlara izin verileceğini duyurduğu kaydedildi.
Haberde, şirketlerin "çalışanların izinlerinden kesinti yapmadan, gösterilere katılmak üzere devamsızlık yapmalarına veya erken ayrılmalarına izin vereceği" aktarıldı.
Haberde, İsrail İş Forumunun, özel sektördeki iş gücünün en büyük yüzdesini barındıran İsrail'deki en büyük özel şirketleri bünyesinde barındırdığı belirtildi.
İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor. Hükümet karşıtı gruplar bugün Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırmıştı.
Tel Aviv ve Hayfa'nın yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya'da hükümet karşıtı ve esirlerin getirilmesi talebinde bulunulan protestolar yapılmıştı.
Protestocular "Netanyahu istifa" çağrıları yaparken, gösteride konuşan eski İsrail Askeri İstihbaratı Direktörü Amos Malka, Netanyahu'yu Gazze'deki "esirleri terk etmekle" suçlamıştı.
İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail'deki şirketler, esir takası anlaşması talep eden gösterilere izin verecek - Son Dakika
İsrail'in saldırıları nedeniyle sığındıkları Şucaiyye Mahallesi'ndeki okulda, ramazan ayının son on gecesinde eda edilen itikaf ibadetine başlayan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail saldırılarının yok ettiği veya büyük bir yıkıma uğrattığı camilerin yerine itikafa girmek için yüzlerce Gazzeli, Şucaiyye Mahallesi'ndeki okulu seçti. İbadet eden Gazzeliler, İsrail saldırılarında yaralananların iyileşmesi, öldürülenlerin ailelerine Allah'ın sabır vermesi ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıların son bulması için dua etti. Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 224 caminin tamamen, 290 caminin ise kısmen yıkıldığını duyurmuştu. Filistin ve BM verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında evlerini bombalaması sonucu yaklaşık 2 milyon Filistinli yerleşim yerlerinden çıkarıldı. Temel yaşamsal ihtiyaçlara sahip olmayan, barınak ve çadırlarda yaşayan Filistinliler, tedavi, yiyecek ve su eksikliği nedeniyle zor insani koşullarla karşı karşıya kalıyor.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde MHP Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin'in aracına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda yaralanan olmazken, aracın camına saçmalar isabet etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Taşpınar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Ercan Y. ve Murat Y. isimli şüpheliler, akrabaları Yusuf Y.'ye silahla ateş ederek kaçtı. Yaralanan Yusuf Y. ile Simge Gül E. ve G.A.B. isimli diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Kentteki Hristiyan vatandaşlar, yıkılan Latin Katolik Kilisesi'nin bahçesinde bir araya geldi. Ayinde, barış ve kardeşlik mesajları verildi ve İncil'den bölümler okunup dua edildi.
Sivas'ın Hocabey köyü yolunda meydana gelen heyelan sonucu dev kayalar yola devrildi. Şans eseri yoldan geçen araçların olmaması faciayı önledi. Sivas İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri, yolun kapanması üzerine çalışmalara başladı ve kısa sürede yol yeniden ulaşıma açıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi Meydan Parkı'nda silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye Yunus ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen S.T. isimli şüpheli silahla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?