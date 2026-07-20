İsrail'den ABD'de Etki Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den ABD'de Etki Kampanyası

20.07.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ABD'de kamuoyunu etkileyen 50 milyon dolarlık yapay zeka destekli kampanya yürütüyor.

İsrail hükümetinin, ABD'deki kamuoyu desteğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli mesajlar ve medya kuruluşları aracılığıyla milyonlarca dolarlık bir etki kampanyası yürüttüğü öne sürüldü.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde, İsrail hükümetinin, ABD'de kamuoyunun İsrail'e yönelik olumsuz algısını değiştirmek amacıyla 50 milyon dolarlık bir etki kampanyası yürüttüğü iddia edildi.

Kampanya kapsamında ABD vatandaşlarına yapay zeka tarafından oluşturulan kısa mesajlar gönderildiği kaydedilen haberde, mesajların "Friends for Peace" (Barış İçin Dostlar) adlı grup adına iletildiği ve ABD-İsrail ilişkilerine ilişkin sorular içerdiği belirtildi.

Yapay zeka destekli metinlerin, İsrail hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü ve dijital strateji uzmanı Brad Parscale'ın şirketi arasında yakın zamanda imzalanan 45 milyon dolarlık bir sözleşmenin parçası olduğu ifade edildi.

İsrail'in son bir yılda ABD'de yürüttüğü faaliyetler kapsamında en az 6 farklı şirketle çalıştığı, çoğu pazarlama uzmanı 30 yeni kişinin de İsrail adına yabancı temsilci olarak kayıt yaptırdığı aktarıldı.

Haberde, kampanya kapsamında muhafazakar medya kuruluşlarında reklam çalışmaları yürütüldüğü, sosyal medya içerik üreticileriyle işbirliği yapıldığı ve yapay zeka sohbet botlarında İsrail hakkında daha olumlu içeriklerin öne çıkmasını sağlayacak internet siteleri oluşturulduğu ileri sürüldü.

Ayrıca, haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın geçen yıl ülkenin uluslararası kamuoyundaki imajını güçlendirmek amacıyla "algıyı şekillendirme" çalışmalarına yönelik 2026 bütçesinde 700 milyon doların üzerinde kaynak ayrıldığını açıkladığı hatırlatıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin röportaj taleplerine yanıt vermedi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, İsrail, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den ABD'de Etki Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:13
Adli tatil başladı: CHP’nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 12:05:20. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den ABD'de Etki Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.