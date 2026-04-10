İsrail'den ABD'ye Saldırı İçin Süre Talebi

İsrail'in, Lübnan'a yönelik "güçlü bir saldırı" gerçekleştirmek için ABD'den süre talep ettiği öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkili konuya dair Maariv gazetesine konuştu.

İlgili haberde Tel Aviv yönetiminin ateşkese geçilmeden önce Lübnan'a karşı kapsamlı bir askeri saldırı gerçekleştirmek amacıyla ABD'den ek süre istediği iddiasına yer verildi.

Haberde ayrıca çeşitli başkentler arasında "hassas" nitelikte yürütülen görüşmelerde, İsrail ordusuna Hizbullah'a karşı yoğun saldırılar düzenlemesi için ilave zaman tanınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Maariv gazetesinin haberinde, İsrail'in hedefinin birkaç gün içinde özellikle Hizbullah'ın füze sistemlerine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemek, ardından ise siyasi baskıyla ateşkes sürecine geçmek olduğu ifade edildi.

İsrailli yetkililerin "Hizbullah ile hesaplaşmanın henüz tamamlanmadığı" görüşünde olduğu ve güçlü bir darbe vurulmadan ateşkese gidilmesine karşı çıktıklarına dikkat çekildi.

ABD'nin bu yaklaşımı kısmen anlayışla karşıladığı belirtilen haberde Tel Aviv yönetiminin Washington'un gerilimi hızla düşürmesi yönünde baskı kurmasından endişe ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Washington'un gelecek hafta Lübnan ve İsrail heyetleri arasında doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapacağı ve müzakerelerin iki taraf arasında ateşkes görüşmelerini kapsayacağı duyurulmuştu.

Üst düzey bir Lübnanlı yetkili ise gelecek hafta ABD'de İsrail tarafıyla yapılması planlanan görüşmelerin "müzakere değil hazırlık niteliğinde" olacağını söylemişti.