Netanyahu'dan Trump'a: Türkiye'ye savaş uçağı motoru ve F-35 satmayın - Son Dakika
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Netanyahu'dan Trump'a: Türkiye'ye savaş uçağı motoru ve F-35 satmayın

Netanyahu\'dan Trump\'a: Türkiye\'ye savaş uçağı motoru ve F-35 satmayın
06.07.2026 20:35
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a yaptığı çağrıda Türkiye'ye F-35 veya savaş uçağı motoru satışına karşı çıkarak bu adımın Ortadoğu'daki stratejik dengeyi bozacağını savundu. Türkiye'nin KAAN projesinde kullanmak istediği motorlar ve F-35 talebi, NATO Zirvesi öncesinde tartışma yaratırken, Kongre satışa engel olmaya devam ediyor.

ABD'nin Türkiye'ye savaş uçağı motorları satacağı yönündeki emareler İsrail'i rahatsız etti. Başbakan Netanyahu, Trump'a çağrıda bulunarak, Türkiye'ye uçak motoru ya da F-35 satılmamasını talep etti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ı, Türkiye'ye savaş uçağı satışı yapmama konusunda uyardı.

Netanyahu, Pazartesi günü ABD merkezli Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 savaş uçakları veya savaş uçağı motorları almaması gerektiğini savundu.

Washington tarafından atılacak olası bir askeri yumuşama adımının, Tel Aviv'de ciddi bir güvenlik endişesi yarattığını da belirten Benyamin Netanyahu, bu tür bir sevkiyat onayı ve program ortaklığının yaratacağı jeopolitik risklere ilişkin, "Böyle bir adım, Ortadoğu'daki stratejik güç dengesini tamamen bozacaktır. Unutulmamalıdır ki bölgedeki mevcut denge, nihayetinde İsrail'in hava üstünlüğü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki caydırıcı askeri varlığı sayesinde korunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu: "Türkiye'ye ambargo uygulanmalı"

Fox News ile röportajında Türkiye'nin bölgesel nüfuzuna dikkat çeken Netanyahu, Türkiye'deki mevcut yapıyı "Müslüman Kardeşler tarafından enfekte edilmiş bir rejim" olarak nitelendirerek Türkiye'ye niteliksel bir askeri ambargo uygulanması gerektiğini iddia etti. Netanyahu ayrıca, "Türkiye'ye ne F-35 savaş uçakları ne de kendi üretimleri olan savaş uçaklarında kullanılacak motorlar verilmeli" dedi.

Trump, silah anlaşmasıyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı muhtemelen "çok mutlu" edeceğini dile getirmişti. Siyasesi gözlemciler, Trump'ın Salı ve Çarşamba günleri yapılacak NATO Zirvesi'nde Erdoğan'a yaklaşık 40 adet F110 savaş uçağı motoru sözü vereceğini tahmin ediyor.

Türkiye bu motorları, şu an üretim aşamasında olduğu KAAN savaş uçaklarında kullanmak üzere istiyor. Bu uçakların ileride, Türk Hava Kuvvetleri'nin günümüz koşulları için yetersiz olmaya başlayan F-16 filosunun yerini alması planlanıyor.

F-35'e Kongre engel oluyor

Erdoğan ayrıca bunun dışında defalarca F-35 savaş uçakları talebini de dile getirmişti. Ancak bunun için ABD Kongresi'nin onayı gerekiyor ve Kongre'de söz konusu silah anlaşmasına karşı olan güçlü bir grup bulunuyor.

ABD tarafından, başlangıçta içinde Türkiye'nin de olduğu bazı NATO ülkeleriyle iş birliği içinde geliştirilen F-35, dünyanın en modern savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak Washington, NATO ortağı Ankara'nın 2019 yılında Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almasının ardından Türkiye'yi projeden çıkarmıştı. Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi ile birlikte ABD-Türkiye ilişkilerinde yeniden bir yumuşama dönemine girilmesiyle konu yeniden gündeme geldi.

AFP,ANKA/ ET,ETO

Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Trump'a: Türkiye'ye savaş uçağı motoru ve F-35 satmayın - Son Dakika

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