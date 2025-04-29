İsrail'den Ateşkes Müzakereleri Açıklaması

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde "ilerleme kaydedildiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için Hamas'ın silah bırakması talebinde ısrar ediyor.

Müzakerelere ilişkin bilgi sahibi olduğu ifade edilen İsrailli yetkili, taraflar arasında Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin şartları konusunda yaşanan anlaşmazlığın "özellikle Hamas'ın silah bırakmasıyla ilgili" olduğunu belirtti.

Adı açıklanmayan İsrailli siyasi bir yetkilinin ise müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine ilişkin haberleri "yanlış" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

KAN, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer başkanlığındaki müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesi kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır istihbarat başkanıyla bir araya geleceğini öne sürmüştü.

Israel Hayom gazetesinin, ismini vermediği İsrailli bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberinde ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekim ayında savaşı bitirmeyi planladığı ileri sürülmüştü.