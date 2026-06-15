İsrail'den ateşkese aykırı hava saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den ateşkese aykırı hava saldırısı

15.06.2026 14:37
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İsrail ordusu, Gazze'de ateşkese rağmen Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki er-Razi Okulu çevresini hedef aldı.

Okul çevresindeki bir çadırın isabet aldığı saldırıda bir kişi öldü, birkaç kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde de İsrail'e ait askeri araçlardan Abbas Kilani Kavşağı ve Şeyma Caddesi çevresine yoğun ateş açıldığı aktarıldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten 31 Mayıs'a kadar geçen 247 günlük süreçte İsrail'in ateşkesi 3 bin 269 kez ihlal ettiğini, bu ihlallerde 992 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 138 kişinin yaralandığını ve 95 kişinin alıkonulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den ateşkese aykırı hava saldırısı - Son Dakika

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