İsrail'den Batı Şeria'da Gözaltılar

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskınlarda son 24 saatte aralarında eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria'nın kuzeyinde Tulkerim ve Tubas kentlerinde Filistinlileri gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da dün akşamdan bu yana aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Gözaltına alınan kişilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsrail'in saldırılarını şiddetlendirdiği Cenin'de de gözaltına alınanların bulunduğu ancak bu kişilerin sayılarının doğrulanamadığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin baskınlarında Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, Filistinlilerin evlerine ve yaşadıkları bölgelerdeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in "gözaltı baskınlarını Filistinlilerin artan direnişini baltalamak için toplu cezalandırma yöntemi olarak uyguladığı" belirtildi.

İsrail, Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmaya başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıların şiddetini artırdı.

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yerle bir edildi.