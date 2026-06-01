İsrail'den Batı Şeria'ya 2 bin 721 yeni yerleşim planı
01.06.2026 03:11
FKÖ, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 721 yasa dışı yerleşim inşa edeceğini açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 721 yasa dışı yeni yerleşim birimi inşa etme planı yaptığını bildirdi.

FKÖ'ye bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde binlerce yeni birimi inşa etme planı yaptığına dikkati çekildi.

İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdaresi Planlama Konseyinin" Batı Şeria'daki yerleşimlerle ilgili 3 Haziran Çarşamba günü toplanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu toplantıda yasa dışı yerleşimlerle ilgili planların ele alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının yeni planlarında Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde en az 2 bin 721 birimi inşa etmeyi hedeflediklerine işaret edildi.

Tel Aviv yönetiminin, planlanan yeni konutlardan 1006'sını Beytullahim kentinin batısında yer alan "Givat" isimli yasa dışı yerleşim yerinde inşa etmek istediği aktarılan açıklamada, 922 konutun da Nablus kentindeki bir yerleşim yerinde planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 455 yeni konutu Cenin kentinde, 338 konutu da El Halil ve Selfit kentlerinde yer alan yasa dışı yerleşim yerlerinde yapmayı planladığı ve Filistin topraklarındaki işgal alanını genişletebileceği vurgulandı.

Konseyin verilerine göre, 30 Mart itibarıyla Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ve kaçak yerleşim noktalarının sayısı 542'yi aşarken, bölgede yaşayan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sayısı 780 bini geçti.

Kaynak: AA

