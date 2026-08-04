İsrail'den Batı Şeria'ya 37 Milyon Dolar Tahsis - Son Dakika
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İsrail'den Batı Şeria'ya 37 Milyon Dolar Tahsis

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Maliye Bakanı Smotrich, Yahudi miras alanları için 37 milyon dolar ayırdıklarını duyurdu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da sözde Yahudi miras alanlarının geliştirilmesi için 37 milyon dolar tahsis edildiğini duyurdu.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihte ilk kez Yahuda ve Samara'da 70'ten fazla miras alanının geliştirilmesi için 113 milyon şekel (yaklaşık 37 milyon dolar) ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Sözde miras alanlarının Yahudi halkının tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu iddia eden Smotrich, bu alanlara dair detay vermedi.

İsrail Meclisi, mayıs ayında "Yahuda ve Samara'da Miras İdaresi" kurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etmiş, bu tasarıyla Roma, Bizans ve Haçlı seferleri dönemlerine ait alanların yönetiminin İsrail Miras Bakanlığına devredileceği belirtilmişti.

Bu bölgelerdeki tarihi gayrimenkullerin kamulaştırmasına izin veren yasa tasarısına karşı Filistin yönetimi, bu yasanın Filistin topraklarında işgali derinleştireceği uyarısında bulunmuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de 15 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli, Filistinlileri topraklarından sürmeyi amaçlayan saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Batı Şeria'ya 37 Milyon Dolar Tahsis - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'den Batı Şeria'ya 37 Milyon Dolar Tahsis - Son Dakika
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