İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı

03.03.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü noktalara bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Hizbullah istihbaratının kullandığı iletişim bileşenlerinin vurulduğu ileri sürüldü.

Sabah saatlerinde Beyrut'ta Hizbullah istihbarat biriminin komuta merkezleri, silah depoları ve iletişim bileşenlerinin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, bu tesislerin sivil görünümlü olsa da "askeri" olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Diğer bir açıklamada ise Beyrut'a, İsrail Donanması tarafından yapılan saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanların Rıza Kuzal'ın hedef alındığı öne sürüldü.

Hizbullah'ın kapasitesinin artırılmasında önemli rol oynadığı ileri sürülen Kuzal'ın, Hizbullah'ın askeri kapasitesinin ve teçhizatının geliştirilmesi üzerine çalıştığı bildirildi.

Kuzal'ın İran'dan Lübnan'a silah kaçakçılığında da önemli bir rol oynadığı ve Lübnan topraklarındaki Hizbullah silah üretim programlarını denetlediği savunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Bunun ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı - Son Dakika

Macron, Fransa’nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı
İsrail Lübnan’daki binayı havaya uçurdu İşte o anlar İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar
Dubai’de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı Dubai'de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:50
Dünyaca ünlü golcü İran’da savaşacak mı Beklenen açıklama geldi
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 16:11:55. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.