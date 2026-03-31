İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı.
Saldırının ardından Beyrut ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Hedef alınan bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.
İsrail ordusu kısa süre önce Dahiye'ye yönelik "tahliye ve saldırı" uyarısını yineledi.
Öte yandan İsrail ordusuna ait dronlar sabah saatlerinden bu yana Beyrut'un üzerinde alçak uçuş gerçekleştiriyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı - Son Dakika
