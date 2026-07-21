İsrail'den Ceba'da Araziye El Koyma Kararı

İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ceba beldesinde yaklaşık 5 bin 300 dönümlük arazi için el koyma kararı aldığı bildirildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "askeri amaçlarla" Ceba beldesinde 5 bin 283 dönümlük araziye el koyma kararı çıkardığı belirtildi.

İsrail ordusunun kararının El-Mantar, Ras el-Merec ve Şaab el-Guzul bölgelerine uzanan 725 metre uzunluğundaki bir araziyi kapsadığı, el koyma kararının 31 Aralık 2028'e kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

Öte yandan Kudüs Valiliği de İsrail ordusunun el koyma kararının gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu bir yerleşim yeri için yol inşa etme maksadıyla alındığını açıkladı.

İsrail ordusunun, toprak gasbına yönelik kararlarla Filistin toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmeyi ve gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşimlere ait yol ağını genişleterek sahada yeni bir oldubitti oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Filistinlilerin topraklarına el konulmasının, çevre bölgelerde yaşayan Filistinlileri izole ettiğine vurgu yapıldı.

İsrail'in yol açma projelerinin askeri amaçlarla sınırlı olmadığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in "fiili ilhak" planları doğrultusunda bu projeleri yürüttüğü ifade edildi.