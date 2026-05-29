İsrail'den Cenin'de Tarihi Gasb

29.05.2026 16:22
İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentinde Oslo Anlaşmaları'ndan beri ilk kez askeri üs için arazi gasbetti.

İsrail, 1990'ların ortalarında Oslo Anlaşmalarının imzalanmasından bu yana ilk kez, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, A Bölgesinde bir araziyi askeri üs kurmak için gasbetti.

İsrail'de yayın yapan "+972 Magazine", İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin El-Cebbariyyat Mahallesi'nde bir araziyi istimlak ettiğini bildirdi.

İsrail ordusunun, Ocak 2025'te "Demir Duvar" adını verdiği saldırılar neticesinde Cenin, Tulkerim ve Nur Şems'deki mülteci kamplarını işgal ederek 45 bine yakın Filistinliyi zorla yerinden ettiği hatırlatılan haberde, mahalledeki Filistinlilere ait 7 dönüm araziye askeri üs yapmak için el konulmasının, Oslo Anlaşmalarından beri A Bölgesinde bir alanın gasbı olduğuna dikkat çekildi.

Filistin yönetiminin mahalledeki arazi sahiplerine, İsrail ordusunun komutanlarından Avi Bluth tarafından imzalanmış Arapça bir belgeyle el koyma emrini ilettiği kaydedildi.

Haberde ayrıca el koyma kararının 2028 sonuna kadar geçerli olacağı belirtilse de bölge sakinlerinin bunun kalıcı hale gelmesinden endişe duyduğu aktarıldı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerini izleyen Kerem Navot adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu Dror Etkes ise el koyma emri ve yeni asfaltlanan askeri yolların, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'nın bitişiğinde büyük bir askeri üs kurma planını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Etkes, bunun Oslo Anlaşmalarından bu yana A Bölgesi'nde bir askeri üs için ilk el koyma emri olduğunu belirterek İsrail'in bölgede daha kalıcı yapılar inşa ettiği ve kalıcı girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

İsrail'in söz konusu askeri üsse ek olarak Arraba kavşağında büyük bir askeri üs inşa ettiğini kaydeden Etkes, bu üssün Cenin ile 2005'te terk edildikten sonra bu yıl Filistin toprakları gasbedilerek yeniden kurulan Sa-Nur yerleşimi arasında bulunacağını belirtti.

Kaynak: AA

