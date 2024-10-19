İsrail'den Cibaliya'ya Zorla Göç Görüntüleri - Son Dakika
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İsrail'den Cibaliya'ya Zorla Göç Görüntüleri

İsrail ordusu, Cibaliya'daki Filistinlileri zorla göçe zorlarken görüntüler paylaştı.

19.10.2024 19:46
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İsrail ordusu, 15 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinlileri namlu ucunda göçe zorladığı görüntüleri yayımladı.

İsrail ordu sözcülüğü, 15 gündür kuşatma altında tutup yaklaşık 48 saat önce internet, tüm iletişimi keserek karadan ve havadan şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Filistinlilerin namlu ucunda zorla göç ettirildiği görselleri paylaştı.

Görüntülerde, her yaştan erkek Filistinlinin yıkılmış binaların yanında tankların yanında toplu biçimde bekletilmesi dikkati çekiyor. Havadan kaydedilen videoda birkaç grup Filistinli erkeğin elleri havada tankın yanından ilerledikleri görülüyor.

Aynı şekilde Filistinlilerin harabeye dönmüş kampın sokaklarında sıraya dizilmiş biçimde beklediği, bazılarının da elleri havada yürüdüğü fotoğraflar da servis edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, görüntüleri yayımladığı paylaşımında, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmesinin ardından "yüzlerce sivilin bölgeden tahliye edilmeye başladığını" ileri sürdü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı 15 gündür gıda, yakıt, temiz su ve ilaçtan mahrum ettiği yoğun bir kuşatma altında tutarak, karadan ve havadan şiddetli saldırılar düzenliyor. Bölgedeki üç hastane yakıt, ilaç ve diğer temel eksiklikler nedeniyle hastaların hayatını kaybettiğini açıklıyor. İsrail ordusunun bölgedeki Endonezya Hastanesi ve çevresine de gece saatlerinden itibaren saldırı düzenlediği aktarılıyor.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bölgedeki Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek Filistinlileri namlu ucunda evlerinden çıkardığını ve hala daha yoğun saldırı düzenlediği bölgelere doğru ilerlemeye zorladığını paylaşıyor.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinlinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirmişti.

Gazze'nin kuzeyinde yaralanan bir çocuğun yardımına giden Filistinlilerin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı ve bir felaketin yaşandığı görüntüler, bölgeden gelen ve sosyal medyada tepki çeken görüntülerden sadece biri olmuştu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.???????

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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