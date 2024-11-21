İsrail'den Dahiye'ye Hava Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Dahiye'ye Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları düzenledi.

21.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Beyrut'un Hureyk ve Hades bölgelerindeki mahalleleri hedef alan İsrail ordusu, şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Şiddetli saldırıların ardından bölgede çok sayıda bina yerle bir olurken Dahiye semalarını toz ve duman bulutu kapladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Hades ve Hureyk bölgelerindeki bazı binaların işaretli olduğu 3 harita yayınlayarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, işaretli binaların tahliye edilmesi ve en az 500 metre uzaklaşılması uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusu, sabaha karşı da Dahiye bölgesine 3 hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, beyrut, Güncel, Hakim, Dünya, Ordu, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Dahiye'ye Hava Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:59 Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 16:24:47. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Dahiye'ye Hava Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.