İsrail'den Dahiye'ye Hava Saldırıları

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Beyrut'un Hureyk ve Hades bölgelerindeki mahalleleri hedef alan İsrail ordusu, şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Şiddetli saldırıların ardından bölgede çok sayıda bina yerle bir olurken Dahiye semalarını toz ve duman bulutu kapladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Hades ve Hureyk bölgelerindeki bazı binaların işaretli olduğu 3 harita yayınlayarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, işaretli binaların tahliye edilmesi ve en az 500 metre uzaklaşılması uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusu, sabaha karşı da Dahiye bölgesine 3 hava saldırısı düzenlemişti.