İsrail'den Esir Ailelerine Ziyaret Yasağı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli esirlerin aile ziyaretlerini yasaklayan kararı uzatmasının, esirlerin dış dünyadan tecrit edilmesini derinleştirdiğini ve cezaevlerindeki ihlallerin sürmesine zemin hazırladığını belirtti.

Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Filistinli esirlerin aile ziyaretlerini yasaklayan kararı uzatmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, kararın, İsrail Yüksek Mahkemesinin Uluslararası Kızılhaç Komitesinin esirleri ziyaret etmesinin engellenmesini hukuka aykırı bulan kararının ardından alındığına işaret edilerek, İsrail makamlarının buna rağmen hem Kızılhaç'ın hem de ailelerin cezaevi ziyaretlerini engellemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Söz konusu uygulamanın, İsrail hapishane idaresine işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal ve tecrit gibi ihlalleri dış denetim olmaksızın sürdürme imkanı sağladığı belirtilen açıklamada, ziyaret yasağının Ekim 2023'ten bu yana Filistinli esirlere yönelik ağırlaştırılan politikaların bir parçası olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesinden İsrail'in insani görevini yerine getirmesini engelleyen uygulamalarına ilişkin resmi bir açıklama yapması, cezaevlerine yeniden erişim sağlanması için somut adımlar atması ve esir ailelerinin ziyaretlerine getirilen kısıtlamalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmesi istendi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in tecrit politikasına son vermesi, aile ziyaretlerinin yeniden başlatılması, Filistinli esirlerin korunması ve hak ihlallerinden sorumlu kişilerin hesap vermesinin sağlanması için harekete geçilmesi talep edildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, perşembe günü yaptığı açıklamada Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret yasağının uzatıldığını duyurmuştu.

Filistin ve İsrail merkezli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli esir tutuluyor.

Esirlerin açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi son derece ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtiliyor.