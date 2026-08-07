İsrail'den Esir Ailelerine Ziyaret Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Esir Ailelerine Ziyaret Yasağı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Esirler Cemiyeti, Ben-Gvir'in ziyaret yasağını eleştirerek, esirlerin mağduriyetini artırdığını belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli esirlerin aile ziyaretlerini yasaklayan kararı uzatmasının, esirlerin dış dünyadan tecrit edilmesini derinleştirdiğini ve cezaevlerindeki ihlallerin sürmesine zemin hazırladığını belirtti.

Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Filistinli esirlerin aile ziyaretlerini yasaklayan kararı uzatmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, kararın, İsrail Yüksek Mahkemesinin Uluslararası Kızılhaç Komitesinin esirleri ziyaret etmesinin engellenmesini hukuka aykırı bulan kararının ardından alındığına işaret edilerek, İsrail makamlarının buna rağmen hem Kızılhaç'ın hem de ailelerin cezaevi ziyaretlerini engellemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Söz konusu uygulamanın, İsrail hapishane idaresine işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal ve tecrit gibi ihlalleri dış denetim olmaksızın sürdürme imkanı sağladığı belirtilen açıklamada, ziyaret yasağının Ekim 2023'ten bu yana Filistinli esirlere yönelik ağırlaştırılan politikaların bir parçası olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesinden İsrail'in insani görevini yerine getirmesini engelleyen uygulamalarına ilişkin resmi bir açıklama yapması, cezaevlerine yeniden erişim sağlanması için somut adımlar atması ve esir ailelerinin ziyaretlerine getirilen kısıtlamalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmesi istendi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in tecrit politikasına son vermesi, aile ziyaretlerinin yeniden başlatılması, Filistinli esirlerin korunması ve hak ihlallerinden sorumlu kişilerin hesap vermesinin sağlanması için harekete geçilmesi talep edildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, perşembe günü yaptığı açıklamada Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret yasağının uzatıldığını duyurmuştu.

Filistin ve İsrail merkezli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli esir tutuluyor.

Esirlerin açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi son derece ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Esir Ailelerine Ziyaret Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 17:18:21. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Esir Ailelerine Ziyaret Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.