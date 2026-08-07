İsrail'den Filistinli Tutuklulara Ziyaret Yasağı - Son Dakika
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İsrail'den Filistinli Tutuklulara Ziyaret Yasağı

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FKÖ, İsrail'in tutuklulara yönelik ziyaret yasağını uzatmasına uluslararası toplumdan tepki istedi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret yasağını uzatma kararına tepki göstererek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Raid Ebu el-Hums, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinli tutukluların ailelerinin ve uluslararası kuruluşların cezaevlerini ziyaretlerini yasaklayan kararı yeniden uzattığını belirtti.

"İsrail'in tutuklulara yönelik ziyaret yasağı, onları dış dünyadan tamamen izole etme politikasının parçasıdır." ifadelerine yer veren Ebu el-Hums, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile tüm uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına, İsrail'in uygulamalarını kınayan açık bir tutum sergilemelerini istedi.

Ebu el-Hums, Uluslararası Kızılhaç Komitesinden ayrıca Filistinli tutukluların cezaevlerindeki durumuna ilişkin açık bir rapor yayımlamasını ve İsrail makamlarının uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına karşı somut adımlar atmasını talep etti.

Uluslararası kuruluşları insani ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran Ebu el-Hums, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana tutuklu ve esirlerin aileleri ile Uluslararası Kızılhaç Komitesinin cezaevi ziyaretlerini engellediğini, bunun uluslararası insancıl hukuka ve özellikle de sivillerin korunmasını düzenleyen Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu kaydetti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, perşembe günü yaptığı açıklamada Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret yasağının uzatıldığını duyurmuştu.

Filistin ve İsrail merkezli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli esir tutuluyor.

Esirlerin açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi son derece ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Filistinli Tutuklulara Ziyaret Yasağı - Son Dakika

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