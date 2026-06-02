İsrail'den Filistinlilere Özel Mahkeme

İsrail hükümeti, 7 Ekim 2023 saldırılarına katıldıkları iddiasıyla tutuklu bulunan Filistinlilerin yargılanması amacıyla kurulacak özel askeri mahkemeler için yaklaşık 354 milyon dolar bütçe ayrılmasını onayladı.

İsrail Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre hükümet, "7 Ekim Olaylarına Katılanların Yargılanmasına İlişkin Yasa Tasarısı" kapsamında 2026-2029 döneminde Savunma Bakanlığı ile İsrail ordusuna, 1 milyar şekelden (yaklaşık 354 milyon dolar) fazla kaynak aktarılmasını kabul etti.

Açıklamada söz konusu bütçenin, yasanın uygulanması için gerekli altyapının oluşturulmasında kullanılacağı belirtilerek, mahkeme kompleksi, savcılık birimleri ve İsrail ordusuna ait bir karargahın inşa edileceği ifade edildi.

İsrail Meclisi, 11 Mayıs'ta Hamas'ın önde gelen mensuplarının yargılanması amacıyla özel askeri mahkeme kurulmasını ve sanıklar hakkında idam cezası verilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını nihai olarak kabul etmişti.

Filistinli esirlerle ilgili gelişmeleri takip eden kurumlar, söz konusu yasanın İsrail'in 7 Ekim olaylarına katıldığını öne sürdüğü ve hala yargılanmayan Gazze Şeridi'nden tutukluları hedef aldığını belirtiyor.

İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim saldırılarına katılanların hesap vermesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de yasanın uygulanması için gerekli bütçenin tahsis edildiğini belirtti.

Öte yandan İsrail'deki bazı insan hakları kuruluşları, özel askeri mahkeme kurulmasını öngören yasanın iptal edilmesi çağrısında bulunuyor.

İsrail'deki insan hakları örgütü "Adalah", yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve "intikam amaçlı bir yargı süreci" oluşturduğunu savunuyor.

Hamas da daha önce yaptığı açıklamada söz konusu yasayı, Filistinli tutuklulara yönelik "tehlikeli bir tırmanış ve yeni bir suç" olarak nitelemişti.