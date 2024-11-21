İsrail'den Gazze'de Askeri Yönetim Planları

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İsrail'de eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınmasının ve ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde "askeri yönetim" kurmak için çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesindeki görüş yazısında, konuyla ilgili detaylara yer verildi.

İsrail'de Savunma Bakanlığı koltuğundaki değişiklik ve ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin Tel Aviv'i, Gazze Şeridi'nde "askeri yönetim" kurmaya yaklaştırdığı ifade edilen yazıda, İsrail'in bu fikri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini arttırdığı ve bu bağlamda Gazze'de "insani yardım dağıtmak" için özel şirketlerle aktif olarak çalışılmaya başlandığı ileri sürüldü.

"Daha önce sadece kağıt üzerinde olan planların sahada gerçekleştiği", ordunun askeri yönetimi pratikte uygulamak için işgal ettiği toprakları genişlettiği ve askeri karakollar kurduğu aktarılan yazıda, İsrail Güney Bölgesi Komutanlığından bazı yetkililerin, Gazze'de "askeri yönetim" için sistem içinde baskı yaptığı ve siyasi kademeyle diyalog kurduğu kaydedildi.

İsrail yönetiminin Trump'ın göreve başlamasını beklememe, sahada "operasyonlar yürütme" ve yeni yönetimin faaliyetlerinin temelini oluşturacak planlar oluşturma kararı aldığı da öne sürülen yazıda, askeri yönetimin İsrail hükümeti için ekonomik, lojistik, altyapısal ve güvenliğe ilişkin sonuçlarının yanı sıra, milyonlarca Filistinlinin kontrolü konusunda geniş kapsamlı yasal sonuçları olacağı belirtildi.