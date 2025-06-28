İsrail'den Gazze'de Zorunlu Sürgün Tehdidi

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki bazı mahallelere saldırı tehdidinde bulunarak Filistinliler için sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinin numaralandırıldığı ve "boşaltılması istenen bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayımladı.

Ordu Sözcüsü Adraee, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan En-Nusayrat, Ez-Zehra, El-Miğraka, En-Nüzhe, El-Bevadi, El-Besme, El-Besatin, Bedr, Ebu Hureyre, Er-Ravda ve Es-Safa beldelerine saldırı tehdidinde bulundu.

Söz konusu beldelerin, "tehlikeli çatışma bölgeleri" olduğunu ve Filistinli grupların İsrail'e roket atmayı sürdürdüğünü iddia eden Adraee, bu beldelerdeki Filistinliler için güneyde "güvenli olduğunu" iddia ettiği Mevasi bölgesine zorunlu göç emri yayımladı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de bloklara böldüğü haritalarla Filistinlilere zorunlu sürgün emirleri yayımlıyor. Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli nüfusunun yüzde 90'ından fazlası İsrail'in saldırıları karşısında en az bir kere zorla yerinden edilmiş durumda. Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "güvenli bölge" diye açıkladığı noktalara da saldırı düzenlemesi nedeniyle "Gazze'de güvenli yer yok" sloganını tekrar ediyor.