İsrail'den Gazze'deki yaralı askerlere rehabilitasyon hizmeti - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'deki yaralı askerlere rehabilitasyon hizmeti

İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda yaralanan 9 bin 250 askerin rehabilitasyon servisine kabul edildiğini duyurdu. Yaralı askerlerin yarısı gençlerden oluşurken, 3 bin 600'ü travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. İsrail, binlerce yaralıyı kabul etmek için kapsamlı bir ulusal plan oluşturulması gerektiğini belirtti.

09.07.2024 19:01
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İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlattıkları 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan 9 bin 250 askerin rehabilitasyon servisine kabul edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana 9 bin 250 yaralı asker, rehabilitasyon servisine kabul edildi. Söz konusu askerlerin yarısı 30 yaş altı gençlerden, yüzde 70'i de yedek askerlerden oluşuyor.

Bu askerlerden 3 bin 600'ü travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor.

Rehabilitasyon Birimi Başkanı Limor Luria, "İsrail, daha önceden görülmemiş sayıda yaralıyla uğraşmaktadır ve tüm taraflar bir araya gelmeli ve şimdiye kadar gelen ve gelmeye devam eden binlerce yaralıyı kabul etmek için kapsamlı bir ulusal plan oluşturmalıdır." ifadelerini kullandı.

Rehabilitasyon Biriminin verilerine göre, devam eden çatışmalar nedeniyle her ay binden fazla yeni yaralı getiriliyor.

Gazze'deki çatışmalarda yaralanan askerlerden yüzde 35'i psikolojik sorunlar yaşarken, yüzde 37'si uzuvlarından, yüzde 9'u iç organlarından, yüzde 7'si omurgasından, yüzde 12'si baş, yanak ve burnundan yaralandı.

Bunların yüzde 51'ini 30 yaşın altındaki gençler, yüzde 31'ini ise 30 ila 40 yaşları arasında kişiler oluşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'deki yaralı askerlere rehabilitasyon hizmeti - Son Dakika

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