İsrail'den Gazze için Ateşkes Anlaşması

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KUDÜS, 18 Ocak (Xinhua) -- İsrail hükümeti uzun süren bir kabine toplantısının ardından, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasını amaçlayan ateşkes anlaşmasını onayladı.

Başbakanlık Ofisi tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, toplantıda 24 bakanın anlaşmaya lehte, 8 bakanın ise aleyhte oy kullandığı ifade edildi. Anlaşmanın pazar günü yürürlüğe girmesinin beklendiği bildirildi.

Anlaşmanın ilk aşaması kapsamında Gazze'de tutulan 3 İsrailli kadın ve 95 Filistinli mahkum pazar günü serbest bırakılacak.

Channel 12 News'in haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, toplantıda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve gelir gelmez İsrail'e durdurulan silah sevkiyatının yeniden başlatılacağına dair güvence verdiğini söyledi.

Netanyahu, "Bu önemli çünkü anlaşmanın ikinci aşamasına ulaşamazsak, savaşa geri dönmek için ek araçlara sahip olacağız. Trump, anlaşmanın ihlali durumunda İsrail'in savaşa geri dönmesine tam destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Tam kabine toplantısı, İsrail'in sınırlı güvenlik kabinesinin cuma günü Gazze'deki rehine takasına yönelik ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından yapıldı.

Aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich, anlaşmaya karşı çıkarak, Hamas'ın 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacağı ilk aşama tamamlandığında hükümetin Gazze'deki savaşı sürdürme taahhüdünde bulunmasını talep etti.

Hamas, cuma günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın tüm şartlarına bağlılıklarını teyit etmelerinden bir gün sonra anlaşmazlıkların çözüldüğünü duyurdu.