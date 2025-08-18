İsrail'den Gazze İşgali Planı - Son Dakika
İsrail'den Gazze İşgali Planı

18.08.2025 21:13
Netanyahu, Gazze'nin işgali için güvenlik kabinesinde görüşmeler yaptı, uluslararası tepkiler sürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Güvenlik Kabinesi'nde aldıkları Gazze kentinin işgali planını ele aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Katz ve Zamir ile Gazze Şeridi'nin güney sınırına yakın Reim Askeri Üssünde, Gazze kentini işgal planlarını görüştüğü belirtildi.

Hamas'ın arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın sunduğu ateşkes anlaşması teklifini kabul ettiği haberleri üzerine Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki hareketin "yoğun baskı altında olduğunu" ileri sürdü.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal kararı alması uluslararası tepkilere neden olurken Tel Aviv yönetimi ve ordu işgal hazırlıklarını sürdürüyor.

Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

-İsrail'in Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

20:18
Beyaz Saray’da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
Beyaz Saray'da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
18.08.2025 21:24:38.
