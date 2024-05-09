İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 711 güvenlik mensubu öldü - Son Dakika
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İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 711 güvenlik mensubu öldü

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 711 güvenlik mensubunun öldüğünü duyurdu. Saldırılar sonucunda 637'si orduda asker, 68'i polis ve 6'sı İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) olmak üzere İsrailli güvenlik mensupları hayatını kaybetti. Ölenlerin ardında 248 dul kadın ve 520 yetim çocuk bırakıldı.

09.05.2024 18:47
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İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 711 güvenlik mensubunun öldüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana 637'si orduda asker, 68'i polis ve 6'sı İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) olmak üzere İsrailli 711 güvenlik mensubunun öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze saldırıları sonrasında ölenlerin arkasında 248 kadının dul, 520 çocuğun yetim kaldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ise bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 615 askerin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanlığı açıkladığı rakamlar ile İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlananlar arasındaki farkın nedenini açıklamadı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 711 güvenlik mensubu öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 711 güvenlik mensubu öldü - Son Dakika
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