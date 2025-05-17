İsrail'den Gazze Şeridi'ne Yeni Kara Saldırı Tehdidi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bölgelere bildiriler atarak, bölgede 19 aydır sürdürdüğü soykırımı genişleterek yeni bir kara saldırısı başlatma tehdidinde bulundu.

AA'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine bildiriler attığını kaydetti.

Tanıklar, bildirilerde, "Gazze sakinleri, İsrail ordusu geliyor." yazdığını belirtti.

Bildiride, "Musa'ya: 'Asanla denize vur!' diye vahyettik. (Vurunca deniz) yarıldı. Her yarılan parça, kocaman bir dağ gibi oldu." mealindeki Kur'an-ı Kerim'deki Şuara Suresi'nden bir ayetin yer aldığı aktarıldı.

Bildirilerde ayrıca İsrail ordusunun, bölgede 19 aydır sürdürdüğü soykırımı genişleterek yeni bir kara saldırısı başlatma tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin onayladığı "Gazze'deki işgali genişletip kalıcı hale getirme" planını uygulamaya başladığını açıklamıştı.

"Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen saldırıların, 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarıyla Hamas'ı yenmek ve İsrailli esirleri geri getirmek gibi hedeflere ulaşamayan İsrail'in, bu hedeflere ulaşabilmesi amacıyla başlatıldığı ileri sürülmüştü.

İsrail güvenlik kabinesi, saldırı planını onaylamıştı

İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

İsrail basınında, planın 3 aşamadan oluştuğu ve en erken ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu sona erene kadar sürecek hazırlık aşamasında ateşkes anlaşmasına ulaşılamazsa yoğun saldırılar ve Gazze'deki Filistinlilerin güneye sürgün edileceği ikinci aşamaya geçileceği aktarılmıştı.

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.