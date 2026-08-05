İsrail’den Gazze Sınırında Yedek Asker Talimatı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya ateşkese rağmen saldırılarla hedef aldıkları Gazze Şeridi sınırındaki askeri birliklerdeki yedek asker sayısının azaltılmaması talimatını verdiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Katz, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırında konuşlu birliklerde görevli yedek askerlere ilişkin talimatı geçen hafta gerçekleştirilen durum değerlendirmesi sonrası verdiğini belirtti.

Katz, Gazze sınırındaki yedek asker sayısının yeni bir karar alınana kadar azaltılmayacağını ifade etti.

The Times of Israel gazetesi, İsrail ordusunun ülke genelindeki yerel sivil savunma ekiplerinin yedek asker statüsündeki mensuplarını yüksek maliyetler nedeniyle terhis etme niyetinde olduğunu aktardı.

Haberde, Gazze Şeridi'ndeki işgali iki tümenle sürdüren İsrail ordusunun, sınır yerleşimlerindeki sivil savunma birimlerini silah altında tutmaya devam ettiği bildirildi.???????

İsrail Meclisi, 3 Ağustos'ta hükümetin talebi üzerine 240 bin yedek askerin görev süresini 30 Eylül'e kadar uzatma kararı almıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürüyor.