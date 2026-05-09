İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı: 9 Yaralı

09.05.2026 02:08
İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'de 9 kişiyi yaraladı. Saldırıda evler zarar gördü.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda 9 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Şati Mülteci Kampı'nın batısında bir eve hava saldırısı düzenledi.

Şiddetli patlama sesinin duyulduğu ve çevredeki evlerin de zarar gördüğü saldırıda 1'i çocuk olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar Şifa Hastanesine kaldırıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "İşgalci İsrail güçleri, Şati Mülteci Kampı'nda tek katlı eve düzenlediği saldırı sonucu 9 kişi yaralandı." ifadeleri yer aldı.

Hedef alınan evin yerle bir olmasının yanı sıra çevredeki birçok evin zarar gördüğü ve bazılarında yangın çıktığı aktarılan açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırısı sonucu onlarca ailenin de sokakta kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef alan İsrail saldırılarını durdurmaları çağrısında bulunuldu.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 850'ye yakın kişi ölürken, yaklaşık 2 bin 500 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

