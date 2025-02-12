İsrail'den Gazze'ye İHA Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye İHA Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek Refah'ta insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

12.02.2025 13:22
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İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insansız hava aracıyla (İİHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah kentinin doğusunda Filistinlilerin toplandığı alanı İHA ile hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralılar Han Yunus kentinin doğusundaki Gazze-Avrupa Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıkları ise Refah'ın doğusundaki Ebu Halave bölgesinde evlerinin durumunu görmeye gelen bir grup Filistinliye İsrail İHA'sı tarafından füze atıldığını aktardı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee ise yaptığı yazılı açıklamada, orduya ait bir uçağın, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde bir dron ile iki şüpheliye saldırı düzenlediğini ifade etti.

Adraee, saldırının, söz konusu dronun İsrail'in içinden Gazze Şeridi'nin güneyine geçerken tespit edilmesinin ardından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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