İsrail'den Gazze'ye İHA Saldırısı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır olmak üzere çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait İHA, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Üçüncü Cadde'de bir eczanenin yakınında toplanan bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 1214 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 977 kişi yaralandı.