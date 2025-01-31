İsrail'den Gazze'ye Saldırı Planı - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye Saldırı Planı

Smotrich, ateşkesin sonuna doğru Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlayacağını belirtti.

31.01.2025 11:46
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesin ilk aşamasının sona ereceği mart ayı başında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlanacağına "emin olduğu" belirtildi.

Smotrich, Jerusalem Post gazetesine verdiği demeçte, Gazze'deki ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkes anlaşmasına karşı çıkan ancak Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kalmaya devam eden Smotrich, bu kararı nedeniyle "bir hafta uyuyamadığını" söyledi.

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Smotrich, Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesi, liderlerinin Gazze'den ayrılması ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması halinde "güç kullanmaya gerek kalmayacağını" ifade etti.

Smotrich, Hamas'ın söz konusu şartları "kabul etmeyeceği" görüşünü savunarak ateşkesin ilk aşamasının sona ereceği mart ayı başında Gazze'ye yeniden saldırılara başlanacağına "emin olduğunu" dile getirdi.

Gazze'ye saldırıların devam etmesini savunan Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda İsrail'e engel olacağı yönündeki görüşlerin "doğru olmadığını" iddia etti.

Smotrich, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu da dile getirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye Saldırı Planı - Son Dakika

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