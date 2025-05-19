İsrail\'den Gazze\'ye Sınırlı Yardım İzni

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ağır insani kriz nedeniyle uluslararası arenada eleştirilerin arttığı bir dönemde pazar günü yaptığı açıklamada, sınırlı yardım girişine izin vermek üzere ablukayı kaldırma kararı aldıklarını söyledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ağır insani kriz nedeniyle uluslararası arenada eleştirilerin arttığı bir dönemde pazar günü yaptığı açıklamada, sınırlı yardım girişine izin vermek üzere ablukayı kaldırma kararı aldıklarını söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada açlık krizini önlemek için Gazze halkına "temel" miktarda gıda sağlanmasına izin verileceği belirtildi.

Açıklamada yardımın ne zaman ya da hangi mekanizma aracılığıyla sağlanacağı konusunda ayrıntı yer almazken, İsrail devlet televizyonu Kan yardım geçişinin "derhal" başlayacağını bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)