İsrail'den Golan Tepeleri'nde Savunma Önlemleri

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GOLAN TEPELERİ, 11 Aralık (Xinhua) -- İsrail askerleri, Golan Tepeleri'nin doğu tarafındaki tampon bölge çitinin yakınında görülüyor, 10 Aralık 2024.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz salı günü yaptığı açıklamada, düşman güçlerin sınırlarına yaklaşmasını önlemek için Suriye'nin güneyinde "steril bir savunma bölgesi" oluşturduklarını söyledi.

Katz, İsrail güçlerinin "şu anda Golan Tepeleri ve İsrail vatandaşlarını korumak için tampon bölge ve stratejik alanlardaki konuşlanmalarını tamamladıklarını" da belirtti.

Tampon bölge, İsrail ve Suriye güçleri arasında 1974 yılında imzalanan ateşkes anlaşması ile oluşturulan askerden arındırılmış bir alan. (Fotoğraf: Chen Junqing/Xinhua)