İsrail'den Han Yunus'ta Suriye Sivillere Saldırı - Son Dakika
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İsrail'den Han Yunus'ta Suriye Sivillere Saldırı

17.06.2026 19:38
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İsrail ordusu Han Yunus'ta sivilleri hedef alarak 2 Filistinliyi öldürdü, 6 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sahilde bulunan sivilleri insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığı saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırıları sürüyor.

Sağlık kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail'e ait bir İHA'nın Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki sahilde bulunan sivilleri hedef aldığını, saldırıda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi ile 6 yaralının Nasır Hastanesine getirildiğini bildirdi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait İHA'nın sahildeki bir tesiste bulunan sivilleri vurduğunu, saldırı sonucu 2 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Tanıklar, bölgenin sıcak hava nedeniyle deniz kıyısına gelen siviller ve yerinden edilmiş Filistinlilerle kalabalık olduğunu, sahilin zor koşullar altındaki Gazze halkı için tek nefes alma alanlarından biri olarak görüldüğünü ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana devam eden İsrail ihlallerinde 1005 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 157 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde yüz binlerce Filistinli, İsrail saldırılarında evlerinin yıkılması veya ağır hasar görmesi nedeniyle çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 173 bini aşkın kişi yaralandı, bölgedeki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı ise zarar gördü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Suriye, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Han Yunus'ta Suriye Sivillere Saldırı - Son Dakika

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