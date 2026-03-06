(ANKARA) - İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut çevresinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü altyapıyı hedef alan yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.
İsrail Hava Kuvvetlerinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri, Beyrut'un Dahiyye bölgesinde terör örgütü Hizbullah'ın altyapısına yönelik saldırılara başladı" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Hizbullah'a Hava Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.