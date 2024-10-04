İsrail'den Hizbullah'a Saldırı - Son Dakika
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İsrail'den Hizbullah'a Saldırı

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İsrail ordusu, Haşim Safiyuddin'in hedef alındığı bir yeraltı sığınağına saldırı düzenledi.

04.10.2024 10:58
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- İsrail basınından flaş saldırı iddiası: "Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin hedef alındı"

TEL AVİV - İsrail ordusunun, aralarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in de yer aldığı üst düzey Hizbullah yöneticilerinin bulunduğu bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırının hedefinin Safiyuddin olduğu iddia edildi.

Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, bir kez daha üst düzey Hizbullah yöneticilerini hedef aldığı bildirildi. İsrail basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, aralarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in de yer aldığı Hizbullah yöneticilerinin bulunduğu Dahiya'daki bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlendiği belirtildi. İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesinden bu yana bölgedeki en ağır bombardımanlardan biri olan saldırının hedefinin Safuyiddin olduğu iddia edildi. Saldırının Beyrut'un güneyindeki yoğun nüfuslu mahallelerin yanı sıra başkentin merkezinde de şiddetli şekilde hissedildiği kaydedildi. Safiyuddin'in saldırıda öldürülüp öldürülmediğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu: "1 esir kurtarıldı"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada 10 yıldan uzun bir süre önce Irak'ta DAEŞ tarafından kaçırılan ve Gazze Şeridi'nde tutulan 21 yaşındaki Ezidi bir kadının kurtarıldığı bildirildi. ABD ve Ürdün dahil farklı devletlerin desteğiyle "karmaşık" bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği belirtilirken, Fawzia Amin Sido adlı kadının fiziksel olarak iyi durumda olduğu kaydedildi.

İsrail\'den Hizbullah\'a Saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Hizbullah'a Saldırı - Son Dakika

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